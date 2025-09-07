Son Mühür- Balıkesir’de akşam saatlerinde meydana gelen depremler paniğe yol açtı. İlk olarak 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedilirken, kısa süre sonra 4.5 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı yaşandı. Çevre illerde de hissedilen depremler vatandaşları endişelendirdi.

4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 23.03’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyüklük: 4.5 (Mw)

Merkez Üssü: Sındırgı (Balıkesir)

Tarih: 7 Eylül 2025

Saat: 23:03:19 (TSİ)

Enlem: 39.20917 N

Boylam: 28.24306 E

Derinlik: 6.93 km

Birkaç saat içinde ikinci deprem

Depremden birkaç saat önce yine Sındırgı merkezli 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. Art arda gelen depremler, özellikle ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerde vatandaşların tedirginlik yaşamasına neden oldu.