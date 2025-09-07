Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.08’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem kaydedildi. Depremin büyüklüğü 4.0 Mw olarak ölçüldü.

Merkez üssü ve derinliği kaç?

AFAD’ın açıklamasına göre sarsıntı, 39.17917 kuzey enlemi ve 28.16694 doğu boylamında, yerin 9,62 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirtildi.

İzmir ve çevre illerden de hissedildi

Sındırgı merkezli deprem, Balıkesir’in yanı sıra İzmir başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Son dönemde Balıkesir ve çevresinde peş peşe depremler yaşanıyor.

AFAD:

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-09-07

Saat:20:08:19 TSİ

Enlem:39.17917 N

Boylam:28.16694 E

Derinlik:9.62 km