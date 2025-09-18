Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Küçükler Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de müdahale ediyor.

Yangına hızla müdahale başladı

Küçükler Mahallesi yakınlarında başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. OGM’ye bağlı yangın söndürme ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Başkan Ahmet Akın’dan açıklama

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekiplerin koordineli şekilde çalıştığını vurguladı. Akın, şu ifadeleri kullandı:

“Dursunbey Küçükler Mahallemizde ormanlık alanda çıkan yangına OGM ekipleriyle beraber Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz müdahale ediyor. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde sahadayız ve süreci anbean takip ediyoruz.”

Çalışmalar aralıksız devam ediyor

Ekipler, alevlerin büyümesini önlemek için yoğun çaba harcıyor. Bölgedeki vatandaşlar tedbir amaçlı uyarılırken, yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış sebebi henüz netleşmezken, uzman ekiplerin kontrol altına alma çalışmalarının ardından bölgede inceleme yapacağı bildirildi.