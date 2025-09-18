Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 15 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı. Yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

MORAD-8 Tarafından Tespit Edildi

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Sahil Güvenlik Botları Müdahale Etti

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botları, durdurdukları bottaki 15 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Göçmenlerin arasında 8 çocuk bulunuyordu.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne Teslim Edilecek

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.