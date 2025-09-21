Balıkesir'in Bandırma ilçesi Susurluk kara yolu üzerinde, dünyaca ünlü Manyas Kuş Cenneti'ne yakın bir noktada bulunan otluk alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, çevre sakinlerini ve yoldan geçen sürücüleri paniğe sevk etti. Yangının hızla büyüme tehlikesi, bölgenin ekolojik hassasiyeti nedeniyle endişe yarattı.

İtfaiye ekiplerinden hızlı müdahale

Yangın ihbarının alınmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, hızla olay yerine intikal etti. Ekiplerin alevlere karadan ve havadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sayesinde yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının daha geniş bir alana yayılması ve ekosisteme zarar vermesi önlendi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangının söndürülmesinin ardından, alevlerin yeniden alevlenmesini engellemek amacıyla bölgede kapsamlı soğutma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, yangının başladığı alanda ve çevresinde toprağın altındaki korların tamamen sönmesini sağlamak için titizlikle çalışıyor. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayın çıkış nedenini belirlemek için detaylı bir soruşturma başlatıldı.