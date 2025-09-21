Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yılın ilk zeytin hasadına katılan AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Türk zeytinyağının Avrupa Birliği tarafından tescillenmesi için Ticaret Bakanlığı’nın girişimlerinin sürdüğünü belirtti.

Ayvalık’ta Yılın İlk Hasadı

Ayvalık’ta Balıkesir Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek’in öncülüğünde gerçekleşen yılın ilk zeytin hasadına; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey katıldı.

“AB Tescili İçin Süreç Devam Ediyor”

Dış İşleri Komisyonu Başkan Vekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi olan Mustafa Canbey, Türkiye’de üretilen zeytinyağlarının Avrupa ülkelerinde satışa sunulabilmesi için AB’nin talep ettiği şartlara yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Canbey, “Önümüzdeki dönemde bu tescilin alınmasını ve AB ülkelerine zeytinyağımızın satılmasını arzu ediyoruz” dedi.

Zeytinyağında ‘Yok Yılı’

Bu yıl Ayvalık ve Edremit Körfezi’nde zeytin üretiminde ‘yok yılı’ yaşandığını hatırlatan Canbey, ağaçlardaki zeytinlerin az olmasına rağmen iri taneler oluştuğunu belirtti. Kuraklığa rağmen hasadın bereketli geçmesini dilediğini ifade etti.

“Türkiye, Avrupa’yı da Doyuracak”

Ayvalık ve Edremit Körfezi’nin Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Canbey, “İspanya ve İtalya’da kuraklık var. Bizim zeytinyağımızın AB’de pazarlanması için önemli girişimlerimiz mevcut. Önümüzdeki dönemde markalaşmanın artacağı, zeytinyağımızın Avrupa’da satıldığı bir süreci başlatmak istiyoruz” diye konuştu.