Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 17 Kasım Pazartesi gününe ilişkin hava tahminlerine göre, sabah saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece yükselerek özellikle kuzeybatı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Rüzgârın ise çoğunlukla güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta şiddette; öğleden sonra ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği öngörülüyor.

17 Kasım 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa: 24°C – Parçalı bulutlu

Çanakkale: 21°C – Parçalı bulutlu

İstanbul: 20°C – Parçalı bulutlu

Kırklareli: 19°C – Parçalı bulutlu

EGE

Afyonkarahisar: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 21°C – Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Manisa: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 24°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Isparta: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara: 16°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Kayseri: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Konya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

Düzce: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Sinop: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

Rize: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Samsun: 21°C – Parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 10°C – Parçalı bulutlu

Kars: 11°C – Parçalı bulutlu

Malatya: 12°C – Parçalı bulutlu

Van: 10°C – Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Mardin: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

Siirt: 15°C – Parçalı ve az bulutlu