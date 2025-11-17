Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 17 Kasım Pazartesi gününe ilişkin hava tahminlerine göre, sabah saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’in iç bölgeleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece yükselerek özellikle kuzeybatı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Rüzgârın ise çoğunlukla güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta şiddette; öğleden sonra ise Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği öngörülüyor.
17 Kasım 2025 Hava durumu
MARMARA
Bursa: 24°C – Parçalı bulutlu
Çanakkale: 21°C – Parçalı bulutlu
İstanbul: 20°C – Parçalı bulutlu
Kırklareli: 19°C – Parçalı bulutlu
EGE
Afyonkarahisar: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Manisa: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Kayseri: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 10°C – Parçalı bulutlu
Kars: 11°C – Parçalı bulutlu
Malatya: 12°C – Parçalı bulutlu
Van: 10°C – Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 15°C – Parçalı ve az bulutlu