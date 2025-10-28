Balıkesir’de İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza, otoyolun İzmir istikameti Karakol mevkiinde yaşandı. Balıkesir yönünden İzmir yönüne ilerleyen 35 CAL 190 plakalı minibüsün sürücüsü D.Ş., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Minibüs beton bloğa çarptı

Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarında bulunan beton bloğa hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana geldi. Kazada minibüs içinde bulunan İ.A. ve T.F. olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü D.Ş. araçta sıkıştı.

Yaralı sürücü ekipler tarafından kurtarıldı

Olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yol trafiğe kapandı

Kazanın ardından otoyolun İzmir yönü bir süre tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olay yerinde jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yaşamını yitiren iki kişinin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin teknik çalışmaların sürdüğünü belirtti.