Balıkesir’in Havran ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli hortum, Eseler Mahallesi’nde ciddi hasara yol açtı. Günün aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıkan yıkım görüntüleri mahalle sakinlerini korkuttu. Hortum, zeytin ve çam ağaçlarını kökünden sökerek bir işletmeyi tamamen yıktı.

Mahalle sakinlerinden rahatlama mesajı

Olayın ardından mahalle muhtarı Hayrettin Saral, can kaybının yaşanmamasının tek teselli kaynağı olduğunu belirtti. Saral, “Hortum mahallemize gelseydi, Eseler’in varlığı ciddi şekilde tehlikeye girerdi. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. Devletimizin tüm birimleri olay anında yanımızdaydı, hepsine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ulaşımda büyük aksaklık

Hortum, Havran-Balıkesir karayolunda da etkili oldu ve Eseler mevkiinde yolu kapattı. Balıkesir İtfaiyesi Havran Grup Amirliği ekipleri, devrilen ağaçları keserek yolu yeniden ulaşıma açtı. Ayrıca Kobaklar ve Hallaçlar Mahallesi’nde de düşen ağaçlar ekipler tarafından kaldırıldı.

Başkan Ersoy’dan açıklama

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, olayda ölen veya yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu vurguladı. Ersoy, “Tüm birimlerimiz seferber oldu ve gece boyunca teyakkuz halinde görev yaptı” dedi.