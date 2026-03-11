Son Mühür- İran'da batağa saplanan Trump'ın Kuzey Irak Kürtlerini İran'da kullanma planı kısa zamanda suya düşmüştü. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ''Kürt kardeşlerim satılık değildir, kiralık değildir, tetikçi değildir'' mesajı ise DEM Parti kanadında kriz yarattı. DEM Parti eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın ''Kürtler'e kimse akıl veremez'' itirazına gazeteci Levent Gültekin tepki gösterdi.



''Tuncer Bakırhan ergenlikten bir türlü kurtulamıyor'' vurgusunda bulunan Gültekin, ''Ne çocukça, ne üst perdeden bir yaklaşım. Kimse kimseye akıl vermiyor orada. Biz bu ülkede, bölgede hep birlikte yaşıyoruz. Bazen birbirimize tavsiyelerde bulunuruz. Birbirimizin iyiliğini isteriz.

Tuncer Bakırhan gerçekten lafını bilmez biri. Devlet Bahçeli kendi üslubunda Kürtlerle duygusal bağ kurarak bir açıklamada bulunmuş. Ne var bunda? Niye rahatsız oluyorsunuz bundan?

Kürtlere tavsiyede bulunan birine, ''Sen aklını kendine sakla demek, hödüklüktür! Ergenliktir. Ona dönüp şunu diyebilirsin. Çok teşekkür ederim biz de zaten olaya şöyle bakıyoruz, böyle bakıyoruz.

Bir de sen Kürtlerin avukatı mısın? Barzani'yi konuşuyoruz, Talabani'yi konuşuyoruz. Bölge ülkeleri üzerinden emperyal bir operasyon çekiliyor. Buna tepki göstermek bana çok çocukça geliyor.

Süreçte neler yaşandı?



Kuzey Irak'taki Kürt liderler Mesud Barzani ve Bafel Talabani'yle telefon görüşmesi yapan Trump,“Kürtler İran’a saldırmak isterse harika olur. Ben tamamen desteklerim.” açıklamasıyla İran'a yönelik planını deşifre etti.

Ancak gelen tepkilerin ardından geri adım atmak zorunda kalan Trump,

“Kürtlerle çok dostuz ama savaşı daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürtlerin oraya girmesini istemediğime karar verdim. Onların zarar görmesini istemiyorum.” açıklamasıyla planın rafa kalktığını duyurdu.



MHP lideri Devlet Bahçeli, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek,

''“Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava koklayan ve ortam yoklayan, bu sayede İran’ı içten çökertmenin planını yapan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalıdır.

Kürt kardeşlerim satılık değildir, kiralık değildir, tetikçi değildir. Onun bunun zulüm projelerinde piyon olarak da görülemez, gösterilemez.

Kürtler onurlu, şerefli bir halktır.” sözleriyle Türk ve Kürt halklarının kardeşliğine vurgu yaptı.

Bahçeli'nin Kürtlere yönelik mesajına tepki ise DEM Parti eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan geldi.

Bakırhan'dan tepki var...



Bahçeli’nin “Kürtler tetikçi değildir” sözlerini hedef alan Bakırhan,

''Kendini Kürtlerin hamisi sanan siyasetçiler, Kürtlere akıl vermeyi meslek edinmiş viledalı analistler artık Kürtler hakkında şu cümleleri kurmaktan vazgeçsin.

Kürtlere akıl vermekten vazgeçin. Kürtler nerede nasıl davranacağını, nasıl tutum alacağını, nerede elini uzatacağını, nerede kendisini savunacağını çok iyi bilen bir halktır.” ifadelerini kullandı.