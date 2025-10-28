Son Mühür - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48’de 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Aynı bölgede 10 Ağustos 2025 tarihinde de 6,1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Ancak bu sefer depremin derinliği yüzeye daha yakın olduğundan, sarsıntı daha yoğun hissedildi. AFAD, depremin derinliğini 5,9 kilometre olarak açıkladı.

10 Ağustos’taki depremde ağır hasar gören üç bina ile bir dükkân yıkıldı. Söz konusu binaların önceden boşaltılmış olması, olası can kayıplarını engelledi. Bu depremin ardından, en büyüğü 4,4 olan 100’den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

Ali Yerlikaya açıkladı

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) uygulanmaya başlandı. Plan kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Yerlikaya, depremle ilgili toplam 504 ihbar alındığını ve bunlardan 25’inin yapı hasarıyla ilgili olduğunu belirterek, “Tüm ihbarlar tek tek değerlendiriliyor.” dedi.

Okullar tatil edildi