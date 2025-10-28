Son Mühür - TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bazı hakemlerin bahis oynadığına dair açıklamaları futbol gündeminde büyük yankı uyandırmıştı. Bu tartışmalar devam ederken, bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarında görev alacak hakemler merak konusu oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK), beklenen açıklamayı gece saat 01.00’de yaparak hakem atamalarını kamuoyuna duyurdu. Saatin ani seçimi, futbol camiasında dikkat çekti.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından paylaşılan listeye göre, bugün oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:

Kepez Spor – Sivasspor: Oğuzhan Gökçen

Kahramanmaraşspor – Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik

Fatsa Belediyespor – Van Spor: Emre Kargın

Dersim Spor – Fethiyespor: Burak Kamalak

Aliağa – Serik Spor: Burak Olcar

52 Orduspor – Sarıyerspor: Alpaslan Şen

Sakaryaspor – İnegölspor: Raşit Yorgancılar

Kayserispor – Niğde Belediyesi Spor: Melih Aldemir

"Olağanüstü bir dönem"

Merkez Hakem Kurulu’nun gece yarısı yaptığı bu duyuru, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, hakemlerin geç saatlerde açıklanmasını “olağanüstü bir dönem” olarak yorumlarken, futbol yorumcuları ise kararın bahis skandalı sürecindeki hassasiyet göz önünde bulundurularak alınmış olabileceğini ifade etti.