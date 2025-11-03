Son Mühür - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

Depremin ayrıntıları

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 23.23’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının 4,91 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

Depremin koordinatları:

Enlem: 39.22722 N

Boylam: 28.17306 E

Hissedilen bölgeler

Deprem Sındırgı merkezinin yanı sıra Balıkesir ve çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremin ardından olumsuzluk bildirilmedi.