Son Mühür - AİHM Paneli, Adalet Bakanlığı’nın Selahattin Demirtaş hakkında verilen ikinci ihlal ve tahliye kararına yaptığı itirazı reddetti. Türkiye, kararın Büyük Daire’de yeniden görülmesini talep etmişti.

AİHM Paneli ret kararı verdi

Adalet Bakanlığı'nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin ikinci ihlal ve tahliye kararına yaptığı itiraz sonuçlandı. AİHM 2. Dairesi tarafından verilen kararın AİHM Büyük Dairesi'nde yeniden ele alınması talebi, AİHM Paneli tarafından reddedildi. Adalet Bakanlığı, 7 Ekim’de itiraz başvurusu gerçekleştirmişti. Başvuru, karar süresinin dolmasına bir gün kala yapılmıştı.

Demirtaş’a Kobani davasında 42 yıl ceza verilmişti

Selahattin Demirtaş, kamuoyunda “Kobani davası” olarak bilinen yargılama kapsamında çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.