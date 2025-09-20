Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Nitelikli Yağma” suçundan aranan ve hakkında 44 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 yaşındaki E.B.’yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hakkında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şahsın uzun süredir güvenlik güçlerinin takibinde olduğu belirtildi.

JASAT ve ilçe jandarma ortak çalıştı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinesinde yürütülen çalışmalara Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarmanın Dedektifleri olarak bilinen JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) da katıldı. E.B.’nin yakalanabilmesi için özel bir ekip oluşturuldu. Ekip, firarinin bulunduğu yerin kesinleşmesi amacıyla hem teknik hem de fiziki takip gerçekleştirdi.

Güre Mahallesi’nde operasyon

Yapılan takip sonucu firari hükümlünün Edremit’in Güre Mahallesi’ne geleceği tespit edildi. Titizlikle yürütülen çalışma neticesinde E.B. kıskıvrak yakalandı.

Adliyeye sevk edildi, tutuklandı

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan firari, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan E.B., 44 yıl 9 ay hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.