Son Mühür - Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kutlanan Dünya Temizlik Günü, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde anlamlı bir etkinlikle anıldı. Sarımsaklı’daki Murat Reis girişinde bulunan sulak alan, çevre gönüllüleri tarafından temizlenerek doğa için farkındalık yaratıldı. Flamingoların ve deniz kuşlarının yaşam alanı olan bölgede yapılan temizlikte, yürüyüş yolu ve çevresinde biriken atıklar toplandı.

Başkan Ergin’den çevre duyarlılığı vurgusu

Etkinliğe katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, çevreyi kirletmemenin önemine dikkat çekerek, “Onlar bizim evimizi kirletse hoşumuza gider mi? O halde biz de kirletmeyelim. Kentimize, doğamıza, ormanımıza sahip çıkalım” dedi.

Başkan Ergin ayrıca, katkı sağlayan kurum ve gönüllülere teşekkür ederek, “Doğa Koruma ve Milli Parklar’a, TEMA Ayvalık’a, TURMEPA Ayvalık’a, jandarmamıza, destekçilerimize ve tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ayvalık hepimizin” ifadelerini kullandı.

Gönüllülerden örnek dayanışma

Etkinlikte her yaştan gönüllü çevreyi koruma adına el ele verirken, yapılan çalışma hem bölgedeki doğal yaşamın korunmasına katkı sağladı hem de toplumsal farkındalık oluşturdu.