Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Edremit’in Narlı Mahallesi sahilinde denetim yaptı. Bölgedeki fiziki takip sırasında, deniz yoluyla Yunanistan’a geçmeye hazırlanan bir grup tespit edildi.

Ekipler, hızlı şekilde harekete geçerek kaçışı engelledi. Yapılan kimlik kontrollerinde göçmenlerin çeşitli ülkelerden geldiği belirlendi.

4 farklı ülkeden 28 göçmen

Operasyonda 10 Somali, 8 Irak, 3 Filistin ve 7 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin bir kısmının Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına geçmek için hazırlık yaptığı, bir kısmının ise karadan kaçış planladığı öğrenildi.

Hukuki işlemler başlatıldı

Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan göçmenler, Bandırma Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Yetkililer, göçmen kaçakçılığına karşı kıyı ve kara hattında denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.