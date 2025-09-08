Olay, dün saat 23.00 sıralarında Erdek ilçesi Seyitgazi Tepesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Sertan Taşdelen arkadaşlarıyla birlikte tepelikte, denizi gören bir sette oturuyordu. Sohbet eden grup, gece manzarasının tadını çıkarırken Taşdelen aniden dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten kayalık zemine düşen genç, ağır yaralandı.

Ekipler 1 saatlik çalışma yürüttü

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama-kurtarma, polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, dik yamaç ve kayalık alan nedeniyle güçlükle ilerledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Sertan Taşdelen’e ulaşıldı. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve bir çocuk babasıydı

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Sertan Taşdelen’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayın kesin nedeni ve düşme anına ilişkin detayların belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.