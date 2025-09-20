Türkiye’nin en önemli zeytin ve zeytinyağı merkezlerinden Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yılın ilk zeytin hasadı gerçekleştirildi. Balıkesir Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kürlek’in ev sahipliğinde düzenlenen programda, toplanan zeytinler sıkılarak zeytinyağına dönüştürüldü.

Hasat etkinliğinde zeytin dallarına çıkan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Körfezi’nin zeytin ve zeytinyağı üretimindeki önemine dikkat çekerek, “Balıkesir genelinde 13 milyon zeytin ağacı bulunuyor. Türkiye üretiminin yüzde 17’sini karşılıyor ve dördüncü sırada yer alıyoruz. Kazdağları ve Madra Dağı’nın oksijeniyle beslenen zeytinlerimiz, aromasıyla marka değeri yüksek zeytinyağına dönüşüyor” dedi.

“Üreticilerin yanındayız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ise Balıkesir’in tarım ve hayvancılıktaki gücünü vurgulayarak, “Balıkesir tarımıyla, hayvancılığıyla, peyniriyle, zeytini ve zeytinyağıyla Türkiye’nin lokomotif şehirlerinden biridir. Yeni hasat sezonunun hem üreticiye hem tüketiciye bereket getirmesini diliyorum. Devletimizin tüm imkanları üreticimizin yanındadır” diye konuştu.

200 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor

Balıkesir Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kürlek, 6. Geleneksel Yılın İlk Zeytin Hasat Etkinliği’nde bu yılki ürün kalitesinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, “0.3 asit oranında yeni mahsul zeytinyağı elde ettik. Türkiye genelinde bu yıl 200 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Ülke tüketimi 150 bin ton civarında, dolayısıyla yeterli seviyedeyiz. Yalnızca yağışların yetersizliği rekolte kaybına yol açtı. Ekim yağmurlarıyla üreticilerimiz için bereketli bir sezon olmasını diliyoruz” dedi.

Yoğun katılım

Ayvalık’ın dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği üç merkezden biri olduğunu vurgulayan Kürlek’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, milletvekilleri, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, ATO Başkanı Ali Uçar, ilçe yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı.