Balıkesir’in Bandırma ilçesi Levent Mahallesi’nde, Eti Maden İşletme Müdürlüğü’ne ait şlam depolama sahasından denize atık sızdığı öne sürüldü. Sabah saatlerinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depolama alanından yayılan beyaz renkli maddenin kıyıya ulaştığı görüldü.

Şlam sızıntısı kıyı hattını etkiledi

İddiaya göre atık, şlam havuzunun alt kısmından denize karıştı ve yaklaşık 2 kilometrelik kıyı hattı boyunca Livatya sahiline kadar ilerledi. Uzmanlar, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde deniz ekosistemi ve çevre sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabileceğini belirtiyor.

Bandırma’da uzun süredir devam eden sorun

Bandırma’da yıllardır gündemde olan şlam atıkları sorunu, kentin çevresel görünümü ve yaşam kalitesi açısından önemli bir problem olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, atıkların kontrollü bir şekilde yönetilmesi ve alanın ıslah edilerek yeşil alan haline getirilmesini hedefleyen protokoller bulunduğunu ifade ediyor. Ancak sahadaki son gözlemler, bu sürecin henüz tamamlanmadığını gösteriyor.

Vatandaşlar ve çevreciler tepkili

Konuyla ilgili resmi açıklama beklenirken, bölge sakinleri ve çevre aktivistleri, denize doğrudan karışan atığın çevreye ve deniz yaşamına ciddi zararlar verdiğini vurguluyor.