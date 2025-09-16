Olay, saat 15.30 sıralarında Güre sahilinde meydana geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı cankurtaran ekipleri, açıkta sürüklenen “Yaşar” isimli tekneyi fark etti. Teknede kimsenin bulunmadığını gören ekipler durumu yetkililere bildirdi.

Ekipler harekete geçti

İhbarın ardından Akçay Kolluk Destek Tim Komutanlığı ve DEGAK-32 Özel Tim Komutanlığı bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede teknenin 74 yaşındaki İsmail H.’ye ait olduğu belirlendi. Ancak tekne sahibine ulaşılamadı.

Havadan ve denizde arama çalışmaları

Kaybolan İsmail H.’nin bulunabilmesi için hem denizden hem de havadan arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Sahil güvenlik unsurları, cankurtaranlar ve özel timler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar sürdürülüyor

Ekipler, Güre açıklarında ve çevre kıyılarda kapsamlı aramalarını devam ettiriyor. Alınan bilgiye göre, olayla ilgili soruşturma ve arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor.