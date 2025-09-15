Son Mühür - Ayvalık, kurtuluşunun 103. yıl dönümünde anlamlı ve coşkulu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İlçede ilk kez düzenlenen Rahvan At Yarışları, hem ata sporunun yaşatılması hem de halkın ortak bir heyecanda buluşması açısından büyük ilgi gördü.

156 at ile türkiye rekoru

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yarışlar sonrası yaptığı açıklamada, 156 atın katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun son üç yılın Türkiye rekorunu kırdığını vurguladı. Başkan Ergin, “Ata sporumuzun heyecanını Ayvalık’ta yaşatmanın ve halkımızla bu coşkuyu paylaşmanın gururunu taşıyoruz. Bu başarıya katkı sunan, emeği geçen herkese ve tribünleri doldurarak coşkumuza ortak olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kültürel kimliğe katkı

Başkan Mesut Ergin, Rahvan At Yarışları’nın yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Ayvalık’ın tarihsel ve kültürel kimliğine değer katan bir etkinlik olduğunu ifade etti.