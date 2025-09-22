Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, Sinandede merkezli 5.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Sındırgı’da faaliyet gösteren bir eczanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Hasar Bildirilmedi

Depremin ardından bölgede herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Geçmişteki Sarsıntılar

Sındırgı’da 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 729 binada 1.036 hasarlı bağımsız bölüm tespit edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen hafta bölgede 531 adet afet konutunun temelini atmıştı.