Son Mühür - Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, perşembe gününe art arda yaşanan depremlerle başladı. AFAD’ın paylaştığı verilere göre saat 02.12’de meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 9 dakika sonra bu kez 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. İkinci depremin ardından 3 dakika geçmeden ilçede bu kez 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

4 büyüklüğünde depremler

AFAD, depremlerin derinliklerini ilk sarsıntı için 10.06 kilometre, ikinci deprem için 7.36 kilometre ve 4 büyüklüğündeki deprem için ise 10.21 kilometre olarak açıkladı.