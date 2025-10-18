Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kenti kültür ve sanatla buluşturacak 1. Balıkesir Kitap Fuarı’nın açılışını yaptı.

Fuar boyunca 200’ü aşkın yazar, gazeteci ve akademisyen Balıkesirlilerle bir araya gelecek. Başkan Akın, “Kitap insanı, insan da dünyayı değiştirir” diyerek fuarı Cumhuriyet’in aydınlanma yolculuğuna armağan etti.

Kültüre ve sanata hasret kalan şehre yeni soluk

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentin kültür, sanat ve bilgiye yeniden kavuştuğunu söyledi.

Akın, “Kültüre, sanata, bilgiye, sosyal hayata hasret kalan Balıkesir’i çok değerli bir fuarla buluşturduk. Türkiye’nin kurtuluş reçetesi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayat hikâyesidir. Bu reçetenin en güçlü ilacı ise kitaptır” dedi.

Başkan Akın, kitaba ve bilime yakın duran her toplumun çağdaş medeniyetler seviyesine daha hızlı ulaşacağını vurguladı.

“Balıkesir’i Fuarlar ve Festivaller Kenti Yapıyoruz”

Ahmet Akın, seçim döneminde verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Balıkesir’i her alanda fuarlarla buluşturduklarını dile getirdi:



“Balıkesir’i aromaterapiden tarıma, zeytinden kitaba kadar birçok fuar ve festivalle bir araya getirmeye başladık. 1. Balıkesir Kitap Fuarı ile Cumhuriyet aydınlanmasını kalemin, fikrin ve bilimin gücüyle büyütmek istiyoruz.”

Fuarın 10 gün süreceğini belirten Akın, “200’ün üzerinde yazar, gazeteci ve akademisyen onlarca söyleşi ve yüzlerce imza etkinliğiyle Balıkesirlilerle buluşacak” dedi.

Kuvayı Milliye ruhu vurgusu

Balıkesir’in sadece tarihî bir şehir değil, Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı bir merkez olduğuna dikkat çeken Akın, “Balıkesir Anadolu’daki Kuvayı Milliye mücadelesine yön vermiş bir karargâh ve bir kaledir” ifadelerini kullandı.

Kendi ailesinden örnek veren Akın, “İstiklal Madalyası sahibi dedem Ahmet Akın, Akıncılar Müfrezesi’nde görev almış Gönenli Yiğit Efe’dir. Dedemin torunu olarak Kuvayı Milliyeci olmaya devam ediyorum” diye konuştu.

Akın, Balıkesir’in sadece silahlı değil, kalemle ve fikirle verilen bir aydınlanma mücadelesinin de kalesi olduğunu söyledi.

“Balıkesir edebiyatın da başkentidir”

Türk edebiyatının birçok önemli isminin Balıkesir’den çıktığını hatırlatan Akın, kentin kültürel zenginliğini şu sözlerle anlattı:

“Modern hikayeciliğin öncülerinden Ömer Seyfettin Gönen’de, Anadolu insanının saf duygularını kaleme alan Sabahattin Ali Edremit’te büyüdü. Attila İlhan ve Yusuf Atılgan gibi isimlerin yolu da Balıkesir Lisesi’nden geçti.”

Başkan Akın, bu büyük isimlerin Balıkesir’in yalnızca tarihiyle değil, kültürüyle de ne kadar köklü bir şehir olduğunu kanıtladığını ifade etti.

“Bizler Cumhuriyetin ve Atatürk’ün neferleriyiz”

“Bizler Cumhuriyetin ve Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün neferleriyiz” diyen Akın, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Eğitimde de, bilimde de, kültür ve sanatta da tek pusulamız Atatürk’tür. Balıkesir Kitap Fuarı’yla köklü geçmişimizi geleceğe taşıyoruz. Çünkü Cumhuriyete en büyük katkı kültürdür, sanattır, bilimdir ve özgür düşüncedir.”

Akın, fuarın sadece kitaba değil, aynı zamanda Kaz Dağları’na, doğaya, tarihe, tarıma ve turizme sahip çıkma anlamı taşıdığını da vurguladı.

Onur konukları Ataol Behramoğlu ve Nebil Özgentürk

1. Balıkesir Kitap Fuarı’nın ilk gününde Türk edebiyatının usta ismi Ataol Behramoğlu ve gazeteci-yazar Nebil Özgentürk onur konukları olarak yer aldı. Fuar, 10 gün boyunca kitapseverleri yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza etkinlikleriyle ağırlayacak.