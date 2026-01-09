Son Mühür- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sürpriz bir kararla AK Parti'ye geçişinin ardından sırada CHP'li dokuz belediye başkanı var iddiaları uzun süre tartışılmış arada geçen sürede bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.

AK Parti'ye üç milletvekilinin katılmasının ardından önce TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ardından da AK Partili Savcı Sayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'la ilgili iddiaları bir kez daha gündeme taşıdı.



Bomba transfer diye duyurdu...



İddiasını, ''CHP’den AK Partimize bomba transfer'' sözleriyle dile getiren Savcı Sayan,

''Kaynağım yine beni yanıltmadı. Aylar önce söylemiştim; birileri şiddetle karşı çıkmıştı.

Bugün gelinen noktada o transfer gerçekleşiyor.

Sadece, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı bekleniyor.

Tüm görüşmeler tamamlanmıştır.

Aramıza hoş geldiniz,

şeref verdiniz.

Balıkesir Büyükşehir başkanımız sayın

Ahmet Akın bey…'' sözleriyle son dönemde ismi sıklıkla AK Parti'ye geçeceği konuşulan Ahmet Akın'ın CHP'deb koparak AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü.



Sevinç: Gökan Zeybek'e sordum...



CHP Genel Merkezi'ne yakın bir isim olan gazeteci Şaban Sevinç, Savcı Sayan'ın iddiasını Genel Merkez'e sorduğunu söyledi.

''Savcı Sayan ısrarlı ama konuştuğum CHP GB Yardımcısı Gökan Zeybek “Yalan tevil edilmez” diyerek iddiayı kesin dille yalanlıyor.'' diyen Sevinç,

''Halen eşiyle Umre’de olan Ahmet Akın’ın bugün açıklama yaparak AKP’ye geçeceği iddiasını yalanlaması bekleniyor.'' sözleriyle Akın'ın AK Parti'ye transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.



Akın, Saymaz'a konuştu...



Gazeteci İsmail Saymaz da gündemdeki iddiayla ilgili Ahmet Akın'la yaptığı konuşmayı anlattı. Saymaz, ''Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı aradım. Kendisi şu an eşiyle birlikte Umre’de olduğunu söyledi.

AK Parti’ye geçeceği iddiasını şiddetle reddediyor, “Kaç kez açıklama yaptım, yalanladım. Yok öyle bir şey” diyor.'' ifadesiyle Sayan'ın transfer iddiasının gerçeği yansıtmadığı bilgisini paylaştı.



Fatih Atik gündeme getirmişti...



TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik AK Parti'ye geçişlerin sadece milletvekilleriyle sınırlı olmayacağını belirterek Balıkesir, Bursa ve Afyonkarahisar Belediye Başkanlarının da AK Parti'ye geçebileceğini öne sürmüş, CHP lideri Özgür Özel, ''Fatih Atik aynı yalanı atmaktan sıkılmadı, bizimkiler de tartışmaktan. Bir senedir aynı konu. Başkanlar açıklama yaptı. Hala Fatih gibi günde 100 tane yalan sıkan adama inanıp tartışıyorsunuz, yapmayın'' ifadeleriyle iddialara tepki göstermişti.