Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
Depremin merkez üssü neresi?
AFAD verilerine göre deprem, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 05.46’da kaydedildi.
Büyüklük: 4.4 (Mw)
Merkez Üssü: Sındırgı (Balıkesir)
Enlem: 39.2125 N
Boylam: 28.23972 E
Derinlik: 10.12 km
Artçı depremler aralıksız sürüyor
Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.
AFAD, artçıların bir süre daha devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle 4 büyüklüğünün üzerindeki artçıların çevrede yeniden panik yarattığı aktarıldı.