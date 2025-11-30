Son Mühür- Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, İstanbul Sancaktepe’de seyir halindeki motosiklet sürücüsü, ters yönden gelen aracı uyardı. Uyarı üzerine araçtaki Ş.A. ve C.Ö., trafikte yol güvenliğini hiçe sayarak araçtan inip motosiklet sürücüsüne saldırdı. Her iki kişi aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

“Bu sorumsuzluk kabul edilemez”

Yerlikaya, paylaşımında ters yönde araç kullanmanın ve yol kapatarak vatandaşların güvenliğini tehlikeye atmanın asla kabul edilemeyeceğini belirtti. “Nasıl bir öfke? Nasıl bir sorumsuzluk?” ifadelerini kullanan Yerlikaya, bu davranışlara karşı kararlı bir şekilde mücadele edileceğini vurguladı.

Yeni Trafik Kanunu Teklifi’nde ağır yaptırımlar geliyor

Bakan Yerlikaya, teklifin yasalaşmasıyla birlikte saldırı amacıyla araçtan inen ve yolu kapatan sürücülere uygulanacak yaptırımları şöyle sıraladı:

180 bin TL idari para cezası

Sürücü belgesine 60 gün el koyma

Aracın 60 gün trafikten men edilmesi

Bu düzenlemelerin sürücü davranışlarını değiştireceğini belirten Yerlikaya, “Aracı 60 gün otoparka çekilen ve 60 gün ehliyetine el konulan bir sürücü aynı saldırganlığı tekrar eder mi?” değerlendirmesinde bulundu.

Ters yönde araç kullananlara kademeli cezalar

Teklif kapsamında ters yönde araç kullanmanın cezalarının da artırılacağı belirtildi. Buna göre:

Tek yönlü yollarda: 10 bin TL ceza

Yerleşim yeri bölünmüş yollarda: 20 bin TL ceza

Şehir dışı bölünmüş yol ve otoyollarda: 90 bin TL ceza + ehliyete geçici el koyma + araçların 60 gün trafikten men edilmesi

Yerlikaya, bu yaptırımların kısa sürede caydırıcılık sağlayacağına inandıklarını belirtti.