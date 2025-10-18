Konak sahilinde balık tutan bir vatandaşın oltasına insan kafatası takıldı. Deforme halde bulunan kafatası, kimlik tespiti ve olayın aydınlatılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Konak sahilinde şaşkına çeviren olay

İzmir’in Konak ilçesinde balık tutan bir kişi, oltasını denizden çekerken beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda denize attığı oltayı çeken vatandaşın kancasına insan kafatası takıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Kafatası Adli Tıp’a gönderildi

Polis ekipleri tarafından incelenen kafatasının deforme olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından kafatası, kimlik tespiti ve olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenebilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.