Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Avrupa’nın en saygın akademik kuruluşlarından biri olan Avrupa Bilimler Akademisi’ne (Academia Europaea) üyeliğe kabul edildi.

Yılmaz, Barselona’da düzenlenen “Building Bridges Barcelona 2025” etkinliğinde bilim insanlarına sunum yaparak resmen üyeliğini aldı.

1988 yılında kurulan Avrupa Bilimler Akademisi, bilim, sanat ve beşeri bilimler alanlarında üstün başarı göstermiş akademisyenleri bünyesine kabul ediyor.

Disiplinler arası çalışmalarıyla tanınan kurum, Avrupa genelinde akademik iş birliğini ve bilimsel üretkenliği artırmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Bayram Yılmaz fizyoloji ve sinirbilim alanında öne çıktı

Prof. Dr. Bayram Yılmaz, fizyoloji ve sinirbilim alanlarındaki öncü araştırmaları sayesinde Avrupa Bilimler Akademisi üyeliğine layık görüldü.

Yılmaz, uzun yıllardır nörofizyoloji, nöroendokrinoloji ve çevre sağlığı konularında yürüttüğü çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası alanda saygın bir konuma sahip.

“Building Bridges Barcelona 2025”te Türkiye’yi temsil etti

Barselona’da düzenlenen “Building Bridges Barcelona 2025” etkinliğinde Avrupa’nın önde gelen bilim insanları bir araya geldi.

Prof. Dr. Yılmaz, burada gerçekleştirdiği sunumda nörofizyoloji, nöroendokrinoloji ve çevre sağlığı alanlarındaki bilimsel çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sunumun ardından Yılmaz’ın üyeliği törenle onaylandı.

“Bu gurur Türkiye’ye ve DEÜ ailesine aittir”

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Yılmaz’ın üyeliğe kabul edilmesinin Türkiye’nin bilimsel üretkenliğinin ve akademik saygınlığının Avrupa düzeyinde takdir edilmesi anlamı taşıdığı vurgulandı.

Prof. Dr. Bayram Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bu gurur, yalnızca şahsıma değil, ülkemize ve Dokuz Eylül Üniversitesi ailesine aittir. Ülkemiz, üniversitemiz, insanlık ve gelecek için üretmeye devam edeceğiz.”

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden uluslararası başarı vurgusu

DEÜ yönetimi, Yılmaz’ın Avrupa Bilimler Akademisi üyeliğinin üniversitenin uluslararası akademik alandaki itibarını güçlendirdiğini belirtti.

Üniversite, bilimsel üretimi teşvik eden projeleri ve araştırma merkezleriyle Türkiye’nin bilimsel gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor.