Bandırma Su Ürünleri Hali’nde balıkçılık yapan Barış Yıldız, vatandaşların daha çok küçük balıkları tercih ettiğini belirtti.

“Son dönemde küçük balıklar daha fazla ilgi görüyor. Lüfer geliyor ama fiyatı yüksek olduğu için çok tercih edilmiyor. Bolluk az olduğundan fiyatı da yüksek seyrediyor. Şu an Karadeniz hamsisinde bolluk var; kilosu 200–250 lira civarında. Yerli hamsi ise 400 liraya kadar çıkıyor. Müşterilerimizin en çok tercih ettiği balık Karadeniz hamsisi” dedi.

“Lüfer az, palamut geç kalacak”

Balıkçı Ali Çakıroğlu, sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını dileyerek deniz suyu sıcaklığının balık bolluğunu etkilediğini söyledi. “Bu sene deniz suyu sıcak olduğu için bolluk tam belli değil. Şu an tezgahlarda istavrit, sardalya, hamsi, palamut, lüfer ve çinekop bulunuyor. Havalar soğudukça çinekop ve lüferin artmasını bekliyoruz. Palamut ise bu sene geç çıkacak ve az olacak. Lüfer paşa balığıdır; diğerleri onun askeri. Çinekop, sarıkanat, lüfer ve kofana diye boyları ayrılır. Şu an tezgahlarda lüfer var, tanesi 500 lira civarında” ifadelerini kullandı.

“Palamut az, hamsi bol”

Bir diğer balıkçı Sezgin Acar, bu mevsimde en çok tüketilen balıkların hamsi, sardalya, lüfer ve palamut olduğunu belirtti.

“Palamut bu yıl çok az çıkıyor, neredeyse tadımlık. Torikler yeni yeni görülmeye başladı, bunlardan lekerda yapılıyor. Karadeniz hamsisi bu yıl bol; kilosu 150–250 lira arasında değişiyor. Fazla çıktığında 150 liraya düşüyor, azaldığında fiyat yükseliyor. En taze balığı günlük olarak müşteriye öneriyoruz. Şu anda Karadeniz hamsisi çok yağlı ve lezzetli; ızgara, tava veya buğulama her şekilde mükemmel oluyor” dedi.

Balıkçılardan “lüfer bolluğu” beklentisi

Balıkçılar, havaların soğumasıyla birlikte özellikle lüfer ve çinekopta bolluk yaşanacağını belirterek, sezonun ilerleyen günlerinde fiyatların da dengelenmesini beklediklerini ifade etti.