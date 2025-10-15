Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde kadınlar, kış hazırlıkları kapsamında geleneksel yöntemlerle tarhana yaptı. Tamamen doğal ürünlerle imece usulü hazırlanan şifa deposu tarhana, hem dayanışmayı güçlendirdi hem de mahallelerde renkli görüntülere sahne oldu.

Geleneksel tarhana yapımı başladı

Sındırgı’da sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınlar, ev yapımı yoğurt, domates, biber ve un ile büyük kazanlarda tarhana hamuru yoğurdu. Günler süren kurutma sürecinin ardından hazır hale gelen tarhana, kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzeti haline geldi.

Köy meydanları tarhana bezleriyle renklendi

Mahalle aralarında ve köy meydanlarında kurutulmak üzere serilen tarhana bezleri, ilçede adeta bir renk cümbüşü oluşturdu. Bu manzaralar, hem geleneksel üretim kültürünü yaşattı hem de imece ruhunu canlandırdı. Kadınların birlikte çalışarak ortaya koyduğu bu üretim, dayanışma ve doğal üretimin en güzel örneklerinden biri olarak öne çıktı.

“Her şey kendi emeğimizden”

Sındırgılı kadınlar, tarhana yapımında doğallığın ön planda olduğunu belirtti: “Her şey kendi bahçemizden, kendi emeğimizden. Katkı maddesi yok, tamamen doğal. Hem kışa hazırlık yaptık hem de geleneklerimizi yaşattık.” Sındırgı tarhanası, sadece bir yiyecek değil, ilçenin kültürel kimliğini yansıtan bir geleneksel miras haline geldi. Kadınların el birliğiyle yoğurduğu tarhana, kışın sofralara lezzet, mahallelere ise sıcak bir dayanışma ruhu kattı.