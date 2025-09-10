Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir’e gerçekleştireceği ziyaret kapsamında iş insanlarıyla bir araya gelecek. Daha önce 12 Ağustos’ta yapılması planlanan “İzmir İş Dünyası Toplantısı”, Bakan Şimşek’in programındaki değişiklik nedeniyle ertelenmişti.

Toplantı bugün gerçekleşecek

Bakan Şimşek’in katılımıyla düzenlenecek “İzmir İş Dünyası Toplantısı”, bugün (10 Eylül 2025 Çarşamba günü) saat 15.00’te İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek. Toplantının basına kapalı olacağı belirtilirken, yalnızca başlangıçta fotoğraf çekimleri için kısa bir süre medya mensuplarına izin verileceği açıklandı.

Yapılan açıklamada, “T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in teşrifleriyle 10 Eylül 2025, Çarşamba günü saat 15.00’te İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleşecek olan toplantı, basın mensuplarının fotoğraf çekiminin ardından kapalı şekilde devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Önceki program neden ertelenmişti?

Bakan Şimşek’in İzmir ziyareti, bir önceki programında iptal edilmişti. Şimşek’in uzun süredir Yalova’da tedavi gören ve emekli öğretmen olan ağabeyi Nazmi Şimşek’in vefatı, iş dünyası buluşmasının ertelenmesine yol açmıştı.

İzmir’deki karşılama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i İzmir’de AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Valisi Süleyman Elban karşıladı. Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek’i İzmir’imizde gerçekleştirecekleri programlar öncesinde Adnan Menderes Havalimanı’nda karşıladık.” ifadelerini kullandı ve karşılamadan bir fotoğraf paylaştı.