Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir’in Balçova ilçesinde sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkezi’ne, 16 yaşındaki bir saldırgan tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Yaşanan acı olayda iki polis memuru şehit oldu, bir polis memuru ise ağır yaralandı. Saldırı sırasında çevrede bulunan bazı kamu görevlileri ve vatandaşların da yaralandığı aktarıldı.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda ambulans ve özel harekât ekibi sevk edildi.

Saldırıdan yaklaşık bir saat sonra İzmir Valisi Süleyman Elban olay yerine gelerek açıklamalarda bulundu.

Elban: Silah 10 yıl önce alınmış

“Bu sabah saat 08.50’de 16 yaşında, lise 3. sınıf öğrencisi bir genç tarafından polis merkezimize saldırı yapıldı. Bu kişinin hiçbir suç kaydı yoktu. İlk ateş nöbet kulübesine açıldı ve bir polis memurumuz şehit oldu.

Kaçan saldırganı yakalamak için yapılan çalışmalarda, lojman bölgesinde görevli polis başmüfettişi arkadaşımız da şehit edildi.

Olayda iki polisimiz yaralandı ve tedavi altına alındı. Bir vatandaşımız da yaralandı.

Saldırgan yaralı olarak yakalandı, şu anda Alsancak Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyor. Çok üzgünüz, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Soruşturma devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştiren bu gencin herhangi bir adli kaydı bulunmamaktadır. Olayda kullanılan pompalı tüfeğin ise babası tarafından 10 yıl önce alındığı tespit edilmiştir.”