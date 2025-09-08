İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne yapılan saldırıda iki emniyet mensubu şehit oldu, iki polis memuru ve bir vatandaş yaralandı.

Duman ve Mor ve Ötesi konserleri iptal edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşanan acı olayın ardından 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında 8-9 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan etkinlikleri iptal etti.

İptal edilen etkinlikler arasında Duman ve Mor ve Ötesi konserleri, Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’ndaki Tahsin Hasoğlu stand-up gösterisi ve fuar alanındaki eğlence içerikli programlar yer aldı.

Belediyeden başsağlığı mesajı

Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yapılan hain saldırıda şehit düşen emniyet mensuplarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Olayda yaralanan iki polis memuru ve bir vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Yaşanan acı olay nedeniyle belirtilen tarihlerdeki etkinlikler iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.