Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. İzmir temsilcileri Bornova 1877 ve Aliağa FK, 16-17-18 Eylül tarihlerinden birinde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
İzmir Derbisi 2. Turda Sahne Alıyor
Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turunda iki İzmir temsilcisi, Bornova 1877 ve Aliağa FK eşleşti. İzmir’de büyük heyecana sahne olacak maç, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak.
Maç Tarihi ve Detaylar
Karşılaşma, 16-17-18 Eylül 2025 tarihlerinden birinde Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak. Maçın galibi ise Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu’na yükselmeye hak kazanacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ