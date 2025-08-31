Balçova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu kortej yürüyüşü ve Uluslararası Halk Dansları Festivali ile yaşandı. Etkinlikler Duru Park önünde başlayan yürüyüşle halkın katılımıyla gerçekleşti ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Amfi Tiyatro’da yapılan gala gecesiyle devam etti.

Balçova’daki kutlamalar sabah saatlerinde Duru Park önünde toplanan vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş boyunca halkın coşkulu katılımı dikkat çekti ve vatandaşlar bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Renkli gösteriler sergilendi

Kortej yürüyüşünün ardından İzmir Ekonomi Üniversitesi Amfi Tiyatro’da 15. Uluslararası Halk Dansları Festivali galası düzenlendi.

Gala gecesinde Türkiye’nin yanı sıra Kıbrıs, Bosna Hersek, Hırvatistan, Tayland, Meksika, Kolombiya ve Polonya’dan gelen dans toplulukları sahne aldı. Geleneksel kostümlerini giyen dansçılar izleyicilere unutulmaz bir gösteri sundu.

Yiğit etkinlikte birlik mesajı verdi

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, etkinlikte yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Yiğit, “Bugün Balçova'mız tek yürek halinde. Genciyle çocuğuyla, yaşlısıyla hep birlikte Zafer Bayramı’nı kutlamaya geldik. Önce coşkulu bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdik, ardından Uluslararası Halk Dansları Festivalimizin finalini yapıyoruz. Yaklaşık 290 dansçı dost ve kardeş ülkelerden burada sahne alıyor. Halk dansları kültürel mirastır, onlar da kendi hikâyelerini danslarıyla bize anlatacaklar” dedi.