Gönüllüler, Defne ilçesindeki Sümerler Ortaokulu’nda bir voleybol ve bir basketbol sahasını öğrencilerin kullanımına sundu. Spor sahaları sayesinde çocuklar hem fiziksel gelişimlerini destekleyebilecek hem de sosyal etkinliklere katılarak dayanışma duygularını pekiştirecek.

Çocukların Sosyal ve Sportif Gelişimine Katkı

Yeni yapılan sahalar, depremzede çocukların günlük yaşamlarına hareket katmayı ve travmalarını aşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Projeyle öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

“Toplumun Yanında Olmak Temel Misyonumuz”

İZAKUT Başkanı Yüksel Yıldız, projeyi değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Deprem anında olduğu gibi sonrasında da elimizden gelen tüm desteği sergilemeye devam ediyoruz. Bu projede emeği geçen tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Gönüllülerimizle birlikte hem bölgede yaşam alanlarını iyileştiriyor hem de çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Her adımda toplumun yanında olmak temel misyonumuz.”

Dayanışmanın Gücü

İZAKUT’un bu çalışması, afet sonrası yaraların sadece barınma ve gıda ile değil, aynı zamanda sosyal yaşamın güçlendirilmesiyle de sarılabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Dernek, gönüllülerinin desteğiyle bölgede kalıcı izler bırakmayı sürdürüyor.