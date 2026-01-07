Son Mühür / Atakan Başpehlivan Balçova Belediye Meclisi Ocak ayı olağan oturumunu Başkanvekili Salih Küçükbayrak’ın öncülüğünde meclis salonunda gerçekleşti. Sakin bir atmosferde gerçekleşen mecliste gündemde yer alan önergeler ve komisyon raporları meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı.

Balçova halkına sosyal market müjdesi

488 Ada 1325 ve 1326 parselde kayıtlı bulunan ve mülkiyetinin tamamının Balçova Belediyesi’ne ait olan taşınmazın Agamemnon.AŞ.’ye devredilmesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu taşınmazın sosyal market olarak ilçe halkının hizmetine sunulacağı mecliste açıklandı.

Korcan Uçman: Söz konusu alana sosyal market yapılacak

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Korcan Uçman, “Burada bir sosyal market yapılacak. Başta belediye bürokratlarımıza, meclis başkanımıza ve üyelerine, bürokratlara bizler teşekkür ediyoruz. İlerleyen günlerde buranın Balçova halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Ümit Uslusoy: Projeyi destekliyoruz

Ayrıca projeyi desteklediklerinin altını çizen AK Parti Grup Başkanvekili Ümit Uslusoy ise şu ifadeleri kullandı: “Bizler bu konuyu komisyonda dile getirdik. Özellikle sosyal bir proje olması bizim için önem arz ediyor. Grup olarak sergilediğimiz bir duruş var, normalde grup olarak işletme devri süresini 5 yıl ile tamamlamak yerine 3 yıllık bir süre ile sınırlanması gerektiğini düşünüyorduk ancak bunun bir şerh olarak anlaşılmamasını istiyoruz. Halkımızın doğrudan mutfağına katkı sağlayacak bir proje olması açısından biz bu projeyi destekliyoruz.”