Son Mühür/Merve Turan- Balçova Belediyesi, “Doğadan geleni doğaya geri kazandırıyoruz” anlayışıyla, çevre bilincini kuşaktan kuşağa aktarmayı hedefleyen yeni bir projeyi hayata geçirdi. Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projeye, İklim Değişikliği ve Katı Atık Birimi ile Park ve Bahçeler Birimi’nin yanı sıra Ege Orman Vakfı da destek verdi.

Cumhuriyet Alanı’nda farkındalık buluşması

Etkinlik, Balçova Belediyesi önündeki Cumhuriyet Alanı’nda yoğun katılımla gerçekleşti. Balçova Olgun Gençlik Merkezi kursiyerleri, Engelsiz Kafe’deki özel bireyler ve çevredeki ilkokul öğrencileri bir araya gelerek çevre dostu bir etkinlikte buluştu. Katılımcılar, atıklardan elde edilen tohum yumurtalarını hazırlayarak doğaya katkı sağladı.

Çocuk Ormanı’na adım adım

Hazırlanan tohum yumurtalarının bir kısmı öğrenciler tarafından evlerine götürülürken, geri kalanlar belediyenin serasına gönderilecek. Dikim zamanı geldiğinde bu tohumlar “Çocuk Ormanı” projesi kapsamında toprağa kavuşacak ve her fidan, onu diken çocuğun ismini taşıyacak.

7’den 77’ye doğa ve bilinç

Balçova Belediyesi, “7’den 77’ye doğayı yeniden yeşertiyoruz” yaklaşımıyla yalnızca çevreyi değil, bilimi, emeği ve geleceği de destekliyor. Cumhuriyet’in temel değerlerinden olan dayanışma ve bilinçli yurttaşlık, bu proje ile somut bir şekilde hayat buluyor.