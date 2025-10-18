Son Mühür/ Merve Turan - Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği “Başarılı Örnekler Sergisi”nde İzmir, üç okulla finale kaldı. İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, “Değerler Eğitimi” tematik alanında Türkiye birinciliğini kazandı.

İzmir’den üç okul finale kaldı

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl imam hatip ortaokulları ve liseleri arasında düzenlenen “Başarılı Örnekler Sergisi”, bu yıl da büyük ilgi gördü. Türkiye genelinde 352 okulun başvurduğu yarışmada yapılan değerlendirmeler sonucunda ilk 50 proje, İstanbul’da gerçekleştirilen final sergisine katılmaya hak kazandı.

İzmir, bu prestijli organizasyonda üç okulu ile finallere kalarak önemli bir başarıya imza attı. İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Oraloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkiye genelinde sergilenmeye değer bulunan projeleriyle ilk 50 okul arasında yer aldı.

İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye birincisi oldu

Finalde, İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, “Değerler Eğitimi” tematik alanında hazırladığı özgün projesiyle Türkiye birinciliğine layık görüldü. Okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri ödülünü Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in elinden aldı.

Başarıda güçlü iş birliği

Bu önemli başarıda, kalite odaklı yaklaşımıyla öncü rol üstlenen İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile proje odaklı çalışmalarıyla süreci destekleyen Karabağlar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün önemli katkısı bulundu. İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün stratejik rehberliği ve okullara sağladığı kurumsal destek sayesinde İzmir, ulusal düzeyde dikkat çeken bir başarıya ulaştı.

“Değerlerle büyüyerek birlikte başardık”

İzmir’in eğitimdeki güçlü vizyonunu bir kez daha ortaya koyan bu sonuç, imam hatip okullarında yürütülen değerler temelli nitelikli eğitim çalışmalarının somut bir göstergesi oldu.