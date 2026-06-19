İzmir'in Menemen ilçesinde eski eşi ile oğluna otomobille çarparak yaraladığı iddiası çerçevesinde tutuklanan sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme gündeme geldi. Mahkemeye sunulan sağlık raporunda, kadının kalıcı nitelikte yaralandığı ifade edilirken, savcılık sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Yeni deliller değerlendirildi!

Menemen 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hamit Göksel Y. ile taraf avukatları katılım gösterdi.

Duruşmada, olayda yaralanan Hatice E.'ye ilişkin hazırlanan kesin hekim raporu dosyaya dahil edilmiş oldu. Raporda, mağdurun uğradığı yaralanmalar sebebiyle duyularından veya organlarından birinde işlev kaybı gerçekleşecek şekilde kalıcı zayıflama oluştuğu bilgisine yer verildi.

Cezalandırılmasını talep etti!

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın eyleminin niteliğine vurgu yaptı.

Savcı, Hamit Göksel Y.'nin eski eşine yönelik eylemi sebebiyle "eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Oğlu K.Y.'ye yönelik eylem bakımından ise "olası kastla yaralama" suçunun oluştuğu yönünde görüş ifade etti.

"Olay kaza sonucu meydana geldi"

Mahkemede savunmasını gerçekleştiren sanık Hamit Göksel Y., olayın kasıtlı olmadığını iddia etti.

Yaşananların bir kaza sonucu gerçekleştiğini öne süren sanık, suçlamaları reddetti. Taraf avukatları ise savcılık mütalaasına karşı ayrıntılı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden ek süre istedi.

Tutukluluk hali devam edecek!

Tarafların taleplerini değerlendirmeye alan mahkeme heyeti, sanığın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma ise 8 Temmuz tarihine ertelenmiş oldu.

2025 yılında yaşanmıştı!

Davaya onu olan olay, 2 Kasım 2025 tarihinde Menemen'de gerçekleşti.

İddialar çerçevesinde Hamit Göksel Y., boşandığı eşi Hatice E. ile oğlu K.Y.'ye otomobiliyle çarptı. Olayın ardından Hatice E.'nin ayak bileği ve kaburgalarında kırıklar meydana gelirken, oğlu K.Y. ise hafif şekilde yaralandı.