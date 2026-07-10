Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası (İZMOD) Başkanı Zafer Koç, özellikle yüksek faiz ve hammadde fiyatlarının artışlarının üretici üzerine etkilerini Son Mühür’e değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Zafer Koç: Üreticinin ayakta kalması gerekiyor

Esnafın yüksek faizler yüzünden yatırım yapamadığını ve ciddi anlamda çöküş altında olduğunu aktaran İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Zafer Koç, özellikle bankaların esnafa yönelik faiz indirimi yapması gerektiğini savunarak, “Esnafımızın gerçekten şu zamanda ticaret anlamında ciddi anlamda çöküş altında çünkü ekonomik olarak bakıldığında esnafımızın artan kiralar ve maliyetlerden kaynaklı ciddi problemleri bulunmaktadır.

Özellikle kredi kefaletlerin limitlerinin 5 milyona kadar çıkması gerekmektedir. Ayrıyeten bankların yüksek faizlerinin en azından esnaf için biraz düşmesi gerektiğini düşünüyorum, çünkü üreticinin bu dönemde ayakta kalması gerekiyor. Pandemide mobilyacı esnafımız güzel iş yaptı bunun nedeni faizlerin düşük olmasıdır, o dönemde herkes iş yerine ve işine yatırım yaptı şu an üretici bırakın yatırım yapmayı, faiz yüzünden kar yapmayı bile düşünemiyor. Bu süreci ne olacağını ne sanayici, ne esnaf öngörebiliyor” dedi.

“Esnaf maliyetlerle uğraşıyor”

Ayrıca, mobilya sektöründeki hammadde artışlarının da üreticiyi ciddi anlamda olumsuz yönde etkilediğinin altını çizen ve ihracat alanında düşüş seyredildiğini kaydeden Başkan Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sektörümüzdeki ihracat oranlarında ciddi bir düşüş seyrediyoruz, sanayici bu artan maliyet oranlarından ciddi sorunlar var. Bizim hammaddelerimiz var ve bunlarda ciddi zamlar oldu. Günden güne aydan aya bile verdiğimiz rakamlar dikiş tutmuyor.

40-50 bin liraya mal olacak koltuk bir ay sonra hammadde artışından dolayı maliyeti artıyor. Ocak’tan bu yana özellikle sünger ve kumaşta yüzde 130’a varan zamlarla karşı karşıyayız, bu ne yazık ki üreticiye tüketiciye yansıyor esnaf bu maliyetlerle boğuşuyor”