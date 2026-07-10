Çeşme'nin kuzey kıyısında bulunan Altınkum Plajı, turkuaz rengi denizi ve serin sularıyla yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenlerin ilk duraklarından biri oluyor. Yaklaşık 500 metre uzunluğa ve 15 metre genişliğe sahip plaj, hem ücretsiz halk plajı alanları hem de işletmelerin sunduğu ücretli hizmetlerle farklı bütçelere hitap ediyor.

Bölgenin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise gün içinde sakin bir plaj atmosferi sunarken, akşam saatlerinde beach club'larda başlayan müzik etkinlikleriyle bambaşka bir kimliğe bürünmesi. Özellikle yaz sezonunda gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Altınkum'da eğlence gece geç saatlere kadar devam ediyor.

Ücretsiz ve ücretli plaj seçenekleri bir arada bulunuyor

Altınkum Plajı, yalnızca beach club'lardan oluşmuyor. Bölgede ücretsiz olarak denize girebileceğiniz halk plajı alanları da yer alıyor. Şezlong, şemsiye, yeme-içme ve özel hizmetlerden yararlanmak isteyen ziyaretçiler ise ücretli işletmeleri tercih edebiliyor.

Bu yönüyle Altınkum, hem ekonomik bir deniz keyfi yapmak isteyenlere hem de gününü müzik ve çeşitli etkinliklerle geçirmek isteyen tatilcilere hitap ediyor. Yaz boyunca düzenlenen DJ performansları ve sahil etkinlikleri de bölgenin hareketliliğini artırıyor.

Altınkum Plajı'na ulaşım oldukça kolay

Altınkum Plajı, Çeşme ilçe merkezine yaklaşık 10 dakika uzaklıkta yer alıyor. Özel araçla ulaşım sağlayacak ziyaretçiler, Çeşme Otoyolu üzerinden ilerleyip Marina kavşağını geçtikten sonra Çeşme Limanı yönünü takip ederek plaja ulaşabiliyor.

Toplu taşımayı tercih edenler ise Çeşme Otogarı'ndan hareket eden minibüslerle kısa sürede Altınkum Plajı'na gidebiliyor. Kolay ulaşımı sayesinde bölge, günübirlik tatil planı yapanların da tercih ettiği sahiller arasında bulunuyor.