Karaman’ın Başyayla ilçesindeki özel bir bakım merkezinde, engelli bireylere yönelik uygulanan şiddet, güvenlik kameraları aracılığıyla gün yüzüne çıktı. Yüzde 88 engelli olan E.C.'nin durumu ablası M.C.'ye anlatmasıyla başlayan süreçte, 3 bakım merkezi çalışanı gözaltına alındı. Soruşturma, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, şüphelilerin savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılması dikkat çekti.

Güvenlik kamerası görüntüleri şiddeti doğruladı

Olay, 2024 yılının Kasım ayında, engelli E.C.'nin ablasına yönelik şiddet gördüğünü belirtmesiyle başladı. Abla M.C.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Karaman Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bakım merkezine ait güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, M.D., H.B. ve A.G. isimli çalışanların bazı engelli bireylere tokat attığı ve onları yerde sürüklediği tespit edildi. Görüntülerin delil niteliği taşımasıyla birlikte, adı geçen 3 şüpheli gözaltına alındı. Ancak, şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Valilikten hızlı müdahale ve açıklama

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Karaman Valiliği, konuya ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, şiddet iddialarının İl Müdürlüğü'nce Ocak ayında yapılan denetimlerde de tespit edildiği belirtildi. Valilik, şiddet olayına karışan personelin iş akdinin derhal feshedildiğini ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. “Söz konusu kişilerin gereken cezayı alması için hukuki süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verilen açıklamada, mağdur engelli bireylerin haklarının korunacağı ve konunun sonuna kadar takip edileceği vurgulandı.