Son Mühür- Halk TV’de 2022 yılından bu yana “Yeni Bir Sabah” programını sunan İsmail Küçükkaya, yaz tatilinin ardından ekranlara dönmeyince izleyiciler tarafından merak edildi. Sessizliğini bozan Küçükkaya, T24’e yaptığı açıklamada Halk TV’den ayrıldığını doğruladı.

“Toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu” diyen Küçükkaya, kanal yöneticilerine teşekkür etti.

“Birkaç teklif var, değerlendiriyorum”

Tecrübeli sunucunun yeni dönemde Now TV, Sözcü TV, Habertürk veya TV100 ekranlarında izleyiciyle buluşacağı iddiaları gündeme geldi.

TV100 ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Ancak Küçükkaya bu iddiaları yalanladı: “Herhangi bir yerle anlaşmış değilim. Birkaç teklif var, şu an değerlendirme aşamasındayım.” Küçükkaya, görüşme yaptığı kanallara dair detay paylaşmadı.

FOX’tan Halk TV’ye uzanan ekran yolculuğu

2013-2022 yılları arasında FOX TV’de sabah haberlerini sunan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Küçükkaya, 2022’de Halk TV’ye transfer olmuştu.

Burada “Yeni Bir Sabah” programıyla sabah kuşağında ekranlara gelmeye devam etmişti. Son kararıyla birlikte Küçükkaya’nın yeni adresi merakla bekleniyor.