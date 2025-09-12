Son Mühür- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bornova Erzene Mahallesi’nde 234 hektarlık alanda imar düzenlemesi yapıldı. Düzenleme kapsamında Batıçim Grubu’na ait 185 dönümden fazla taşınmazın bulunduğu belirtildi.

Planlama sürecinde şirketin arsalarında kamuya terk oranı yaklaşık %1 olurken, çevredeki diğer vatandaşların arsalarında bu oranın %57 olduğu tespit edildi. Söz konusu durum, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tarafından dile getirildi.

Aliağa’daki yatırım için ÇED iptali

Bakanlık, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş. tarafından Aliağa Horozgediği Mahallesi’nde yapılması planlanan 3,5 milyon ton/yıl kapasiteli klinker öğütme ve paketleme tesisi için yürütülen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini iptal etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, proje tanıtım dosyasında üç kez eksiklik bildirildiği, ancak aynı hataların dördüncü başvuruda da tekrarlandığının tespit edildiği ifade edildi.

Şirketten açıklama

Batıçim, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, ÇED sürecinin reddedilmesinin teknik eksikliklerden kaynaklandığını bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Aliağa’daki klinker öğütme ve paketleme tesisi yatırımımıza ilişkin başvurumuz, teknik eksiklikler nedeniyle şimdilik reddedilmiş olmakla beraber, anılan eksikler ivedilikle giderilerek başvurumuz mümkün olan en kısa süre içerisinde yenilenecektir. Batıçim olarak söz konusu projeyi hayata geçirme yönündeki planlarımızda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır”