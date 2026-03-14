İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerini paylaşarak yurdun geniş bir kesiminde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. 14 Mart Cumartesi gece saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgesinde hayatı olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

İşte, uyarı yapılan o iller!

Yapılan açıklamaya göre Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güney kesimleri ve Hakkari genelinde ise kuvvetli yağmurun yanı sıra karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde ise yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. Akdeniz hattında yer alan Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta da yerel kuvvetli sağanak geçişleri beklenirken, pazar akşamı itibarıyla Hatay genelinde şiddetli fırtınanın etkili olması öngörülüyor.

Bakanlık uyarılarını sıraladı

Bakanlık, olumsuz hava şartlarının beraberinde getirebileceği sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı teyakkuzda olunması gerektiğini vurguladı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde buzlanma, don ve çığ riskine dikkat çekilen duyuruda, vatandaşların yetkili kurumların yönlendirmelerini yakından takip ederek gerekli önlemleri almalarının hayati önem taşıdığı ifade edildi.