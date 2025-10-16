Son Mühür- Tüketici sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdüren Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı son bildirimle tehlikeli bir ürünü duyurdu. Bakanlık, çocuklar için risk taşıyan bir yumuşak oyuncağın piyasaya arzını yasaklama ve toplatma kararı aldı.

Tehlike saçan ürün ve firma bilgileri

15 Ekim 2025 tarihli bildirimde yer alan güvensiz ürün, "Asian" markalı, "Kcby" model numaralı "Peluş Anahtarlık Turuncu Ayıcık Figürlü" olarak açıklandı. Çin (PRC) menşeli olan ürün, Kocabeyler Tekstil İnş. Turizm Gıda Elektronik Taah. San. Tic. Ltd. Şti. firması tarafından piyasaya sürülmüştü. Ankara merkezli firma hakkında yasal süreç başlatıldı.

Boğulma ve yaralanma riski tespit edildi

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı testler sonucunda, peluş anahtarlığın ciddi güvenlik riskleri taşıdığı tespit edildi. Ürünün taşıdığı temel riskler, boğulma (hava akışının mekanik engellenmesi) ve yaralanmalar olarak belirlendi. Güvensizliğin nedeni ise teknik testlerle kanıtlandı:

Germe testi sonrasında ayıcığın gözleri 54 Newton (N) kuvvetinde, anahtar halkası ise 10 N kuvvetinde koparak küçük parçalara ayrıldı. Bu parçalar, küçük parça silindirinin içerisine tamamen girdi. Bu durum, özellikle küçük çocuklar için yutma ve boğulma tehlikesi yaratıyor.

Ayrıca, 60 N uygulandığında esneme kısmındaki dikişlerin açıldığı belirlendi.

Yasaklama ve toplatma kararı alındı

Tespit edilen riskler ve Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği ile TS EN 71-1 Standardına aykırılıklar nedeniyle Ticaret Bakanlığı, ürün hakkında acil önlem aldı. 08 Ekim 2025 tarihinde alınan karar uyarınca, "Peluş Anahtarlık Turuncu Ayıcık Figürlü" isimli ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına hükmedildi. Bakanlık, tüketicileri bu ürünü kullanmamaları konusunda uyarırken, ellerinde bu üründen bulunan vatandaşların derhal iade etmeleri çağrısında bulundu. Piyasaya arzı yasaklanan ürünün tedarik zincirinden tamamen çekilmesi için ilgili firmaya gerekli talimatlar iletildi.