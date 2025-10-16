Tütün ve sigara bağımlılığıyla mücadele alanındaki hizmet standartlarını yükseltmeyi amaçlayan önemli bir yasal düzenleme hayata geçirildi. "Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik," Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamlı değişiklikler, yalnızca tedavi süreçlerini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlık personelinin yetkinliğini artırmaktan temel sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini güçlendirmeye kadar birçok alanda etkinliği artırmayı hedefliyor. Düzenlemelerin temel gayesi, tütünle mücadelenin sadece sigarayı bırakma aşamasından ibaret olmaması, bireylerin toplumsal yaşama daha sağlıklı ve üretken bireyler olarak yeniden entegre edilmesini sağlamaktır.

Sigara bırakma desteği artık aile sağlığı merkezlerinde

Yeni yönetmeliğin en dikkat çekici maddelerinden biri, sigara bırakma hizmetlerinin vatandaşlara ulaşımını önemli ölçüde kolaylaştırmasıdır. Bugüne kadar ağırlıklı olarak hastaneler ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde verilen Sigara Bırakma Poliklinikleri hizmeti, artık Aile Sağlığı Merkezleri’nde de sunulabilecek. Bu sayede birinci basamak sağlık hizmetlerinin saha gücü artırılmış olacak. Gerekli eğitimleri başarıyla tamamlayan aile hekimleri, kendi birimlerinde bu hayati öneme sahip poliklinik hizmetini vermeye yetkili kılınacak. Ayrıca, sigara bırakma desteğinin ulaşmasının zor olduğu kırsal ve uzak bölgelerdeki eşitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla, ‘mobil araçlar’ ve ‘yerinde geçici birimler’ devreye alınacak. Bu yenilikçi yaklaşımla, Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşların sigara bırakma hizmetlerine birinci basamakta eşit erişimi temin edilmiş olacak.

Tedavi ve eğitim birimlerinin altyapısı standartlaşıyor

Hizmet kalitesinde birlik ve standartlaşmayı sağlamak amacıyla, Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimlerinin çalışma prensipleri ve iş akış süreçleri yönetmelikle yeniden belirlendi. Birimlerde zorunlu olarak bulunması gereken fiziki bölümlerin düzenlenmesi, koşulları daha uygulanabilir hale getirerek sahada yeni tedavi birimlerinin açılmasını teşvik ediyor. Bu yapılandırma sayesinde ülke genelinde aynı standartta, ölçülebilir sonuçlar elde edilebilen ve verimli çalışan bir hizmet altyapısının kurulması için zemin hazırlanmış oldu.

Tütünle mücadelede sağlık personeline zorunlu sürekli eğitim

Yönetmelik değişikliği, sağlık ordusunun tütün bağımlılığı tedavisindeki bilgi ve yetkinliğini de önceliyor. Tütünle mücadele hizmeti sunacak sağlık personelinin bilgi ve becerilerini sürekli güncel tutabilmesi için güncelleme eğitimleri zorunlu hale getirildi. Bu zorunlulukla birlikte, tüm ilgili sağlık çalışanlarına kesintisiz eğitim desteği sunularak, tütün bağımlılığı tedavisinde en yeni bilimsel gelişmeler ve yaklaşımlar doğrultusunda hizmet verilmesi güvence altına alınıyor. Bu sayede, tedavi süreçlerinin başarı oranının artırılması ve bağımlılıktan kurtuluş yolculuğunun daha etkili hale getirilmesi amaçlanıyor.